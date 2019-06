Na reliju v Kopru pričakujejo več kot sto starodobnikov

Koper, 15. junija - Društvo ljubiteljev starodobnih vozil in plovil Adria Classic danes organizira že 23. istoimenski reli starodobnih motorjev in avtomobilov. Na dogodku pričakujejo več kot sto posadk s starodobniki, izdelanimi od leta 1900 do mlajših iz konca osemdesetih let. Udeleženci bodo iz različnih koncev Slovenije ter Italije, Hrvaške, Avstrije in Nemčije.