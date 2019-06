Odbor DZ za pripravo analize o upravičencih socialne pomoči

Ljubljana, 14. junija - Odbor DZ za delo, ki je na današnji nujni seji na zahtevo poslancev NSi obravnaval vprašanje o ustreznosti višine socialne pomoči na eni strani in minimalne plače na drugi, je priporočil ministrstvu za delo pripravo analize upravičencev do denarne socialne pomoči. Vse ostale sklepe, ki so jih predlagali tako v NSi kot v Levici, pa so zavrnili.