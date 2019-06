Uprava po požaru v Fragmatu z navodili za ravnanje z živalmi

Ljubljana, 14. junija - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin po požaru v tovarni Fragmata v Podskrajniku tamkajšnjim prebivalcem svetuje, da do pridobitve rezultatov analiz na onesnaženem območju živali ne pasejo oz. jih s paše umaknejo v hleve in omejijo gibanje hišnih ljubljenčkov.