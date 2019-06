Požar na deponiji v Rušah pogašen

Ruše, 14. junija - Gasilci so danes zjutraj uspeli pogasiti požar, ki je minulo noč izbruhnil na deponiji odpadnega materiala v naselju Bezena v občini Ruše. Zato so tudi preklicali poziv prebivalcem glede odpiranja oken. Po dosedanjih ocenah policije premoženjska škoda ni nastala, prav tako ni bil nihče poškodovan.

Gasilci so bili o požaru obveščeni nekaj po 4. uri. "Naleteli smo na popolnoma razvit požar. Prve enote so takoj pristopile h gašenju, uporabili smo tudi delovni stroj na deponiji in do okoli 8. ure smo zadevo popolnoma omejili. Zdaj pa izvajamo sanacijo," je v izjavi za medije na kraju dogodka povedal vodja intervencije Damjan Šteger iz Gasilske zveze Ruše.

Zgorelo je okoli 400 kvadratnih metrov odpadnega materiala. Po zagotovilih lastnika deponije je šlo za nenevarne industrijske odpadke, za odlaganje katerih so imeli vsa potrebna dovoljenja.

Nadaljnje analize morebitnih vplivov na okolje opravljata Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Nacionalni laboratorij za okolje in hrano. "Delajo meritve, da bomo videli pri čem smo. Ker se je zjutraj res vil gost dim proti Mariboru, smo preventivno obvestili javnost, naj zapirajo okna, in to so ljudje po povratni informaciji s centra za obveščanje tudi storili," je povedal Šteger.

Vzrok za požar ni znan, policija zadevo še preučuje. "Policisti so do sedaj ugotovili, da je zgorelo približno 40 ton površinskih nenevarnih odpadkov, na območju v velikosti 20 krat 30 metrov. V dopoldanskem času bodo opravili ogled in dodatno zbiranje obvestil, s katerim bodo poskušali ugotoviti vzrok in druge okoliščine požara. Po dosedanjih ocenah premoženjska škoda ni nastala, prav tako pa ni bil nihče poškodovan," so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Kraj požara si je dopoldne ogledala ruška županja Urška Repolusk. "Delajo analize zraka in vode. Po prvih podatkih naj ne bi šlo za nevarnost, a uradnih podatkov še nimamo," je dejala.

Po prvih informacijah naj bi zagorele avtomobilske pnevmatike, a po trditvah lastnika, družbe Halda, teh ni na deponiji. Gre za območje, ki je nekoč pripadalo Tovarni dušika Ruše, zdaj pa je v zasebni lasti. Po podatkih policije je tam odloženih približno 15.000 ton nenevarnih odpadkov.

Pri gašenju požara je sodelovalo več kot 50 gasilcev s 15 gasilskimi vozili iz prostovoljnih gasilskih društev Bistrica ob Dravi, Smolnik, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi in Slemen.