Na Sazuju posvet o tem, da je obstoj materinščine odvisen od uporabnikov

Ljubljana, 14. junija - Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (Sazu) poteka posvet o jezikovni samozavesti ter o tem, da sta obstoj in razvoj materinščine odvisna od njenih uporabnikov. Po besedah jezikoslovca Marka Snoja želijo opozoriti slovensko javnost, predvsem pa državo in nosilce javnih pooblastil, da s slovenščino ne ravnajo najlepše.