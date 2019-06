Gradbeni stroški za nova stanovanja v prvem četrtletju višji

Ljubljana, 14. junija - Gradbeni stroški za nova stanovanja so bili v prvem letošnjem četrtletju za 2,3 odstotka višji kot v prejšnjem četrtletju. V primerjavi s prvim lanskim četrtletjem so se zvišali za 4,6 odstotka. Zvišali so se tako stroški gradbenega materiala kot tudi dela, kažejo podatki državnega statističnega urada.