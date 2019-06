V Novem mestu poletni večeri in festivala pouličnega gledališča ter kratkih zgodb

Ljubljana, 15. junija - Založba Goga iz Novega mesta bo poleti pripravila tri festivale, med 4. in 6. julijem festival pouličnega gledališča Rudi Potepuški, med 11. julijem in 22. avgustom Novomeške poletne večere in konec avgusta festival kratke proze Novo mesto short. Brezplačni dogodki bodo potekali pred knjigarno in kavarno založbe Goga v središču mesta.