Thompson finale NBA končal s hudo poškodbo

Oakland, 14. junija - Superzvezdnik košarkarske lige NBA Klay Thompson se je na šesti tekmi finala NBA resno poškodoval. Njegovi Golden State Warriors so na domačem parketu izgubili s 110:114 in s skupnim izidom v zmagah 2:4 tudi boj za naslov prvaka proti Toronto Raptors, Thompson pa si je v tretji četrtini tekme raztrgal križne vezi, so sporočili iz tabora bojevnikov.