Toronto Raptors prvič v klubski zgodovini prvaki lige NBA

Oakland, 14. junija - Košarkarji Toronto Raptors so prvič v 24-letni klubski zgodovini osvojili naslov prvaka severnoameriške lige NBA. Na šesti tekmi finala proti dvakratnim branilcem naslova, Golden State Warriors, so v Oaklandu zmagali s 114:110 in v boju na štiri zmage slavili s 4:2.