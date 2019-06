V Celju se začenja drugi festival Celjski grad

Celje, 14. junija - Na celjskem Starem gradu se nocoj s koncertom Gibonnija začenja drugi festival Celjski grad, ki bo na dveh odrih potekal do 5. julija, ko ga bodo zaključili s koncertom Jugonostalgija. Do konca festivala bo potekalo osem vrhunskih glasbenih dogodkov, festival pa so pripravili celjska občina, Zavod Celeia Celje in Hiša kulture Celje.