Tokio, 14. junija - Pomembnejše borze v Aziji so danes v znamenju neenotne rasti. Vlagatelji so previdni, zaskrbljeni so zaradi geopolitičnih napetosti po napadu na dva tankerja v Omanskem zalivu, ostajajo pa tudi pozorni na trgovinske napetosti med ZDA in Kitajsko, poročajo tuje tiskovne agencije.