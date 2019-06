Prve raziskave po požaru tovarne v Podskrajniku niso pokazale večjih nevarnosti

Cerknica, 14. junija - Prve raziskave ekološkega laboratorija z mobilno enoto po požaru obrata Fragmata v Podskrajniku niso pokazale večjih nevarnosti, so sporočili iz PGD Cerknica. Ker pa je v zraku prisotna povečana koncentracija prašnih delcev, do rezultatov podrobnejše analize zraka in vode vsem svetujejo, da se obnašajo, kot da gre za zdravju škodljive snovi.