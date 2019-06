Newyorške borze končale zeleno

New York, 13. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili z rastjo. Dvig cen delnic sledi dvema dnevoma rahlih izgub. K dvigu so pripomogle tudi izjave vodilnih v ameriški centralni banki Federal Reserve (Fed), ki so nakazale, da bi v luči slabših gospodarskih rezultatov banka lahko spet znižala obrestne mere.