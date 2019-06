Demokrati ostro proti Trumpovi naklonjenosti volilni pomoči iz tujine

Washington, 14. junija - Ameriški demokrati so v četrtek izražali ogorčenje nad izjavo predsednika ZDA Donalda Trumpa, da je odprt do negativnih informacij iz tujine o domačih nasprotnikih na volitvah. Republikanci pa so si večinoma zatiskali ušesa in skupaj s Trumpom obujali spomine na škandale Hillary Clinton.