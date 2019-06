Med poslanci zadovoljstvo z ureditvijo pogojev za zagovornikovo delo

Ljubljana, 13. junija - Članice in člani odbora DZ za delo in komisije DZ za peticije, ki so se na današnji skupni seji seznanili s poročilom zagovornika načela enakosti za leto 2018, so med drugim izražali zadovoljstvo, da ima zagovornik zdaj na voljo dovolj kadrovskih in materialnih virov za učinkovito delo. Nekateri pa so menili tudi, da bi moral imeti več pooblastil.