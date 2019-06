V Ljubljani prišlo do streljanja, poškodovanih ni

Ljubljana, 13. junija - Na Adamičevi ulici v Ljubljani je danes popoldne prišlo do incidenta, v katerem je bilo uporabljeno plinsko orožje. Po prvih podatkih policije so bili v dogodek vpletene osebe, ki se med seboj poznajo in so že dlje časa v sporu. V dogodku ni bil nihče poškodovan, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.