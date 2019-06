Na Igu odprtje prizidka k osnovni šoli

Ig, 14. junija - Občina Ig je uspešno končala projekt rekonstrukcije in prizidave Osnovne šole Ig in s tem pridobila dodatnih dobrih tisoč kvadratnih metrov šolskih prostorov. Otvoritev prizidka bodo obeležili s prireditvijo, na kateri bo slavnostni govornik predsednik republike Borut Pahor, so sporočili iz občine.