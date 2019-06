Zaradi okužbe z ebolo v Ugandi druga smrtna žrtev

Kampala, 13. junija - V Ugandi je okužba z ebolo zahtevala drugo smrtno žrtev, 50-letno babico petletnika, ki je zaradi okužbe s to boleznijo umrl v sredo. Triletnika iz te družine, ki je tudi okužen, so skupaj z več člani družine, ki bi lahko bili okuženi, oblasti poslale nazaj v Demokratično republiko (DR) Kongo, kjer so se prvotno okužili na obisku pri svojcih.