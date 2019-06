V Zagrebu obudili projekt ureditve kolesarske poti do meje s Slovenijo

Zagreb, 15. junija - Po treh letih premora so na Hrvaškem sklenili nadaljevati s projektom ureditve 121 kilometrov kolesarskih poti ob reki Savi med hrvaško-slovensko mejo in Ivanić-Gradom. Vrednost projekta je 123 milijonov kun (16,6 milijona evrov), ki jih bodo večinoma zagotovili iz evropskih skladov, 15 odstotkov pa bosta prispevala županija in mesto Zagreb.