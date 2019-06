Trump valižanskega princa Charlesa označil za princa kitov

Washington, 13. junija - Ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu se je zatipkalo v tvitu, v katerem je pisal o nedavnem srečanju z britanskim princem Charlesom. Namesto Prince of Wales, valižanski princ, je namreč napisal Prince of Whales, torej princ kitov. To napako je hitro popravil, a je drugo, ki se mu je pripetila, prezrl, poroča francoska tiskovna agencija AFP.