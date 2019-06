Klovnbuf bo naselil ulice s klovni in cirkuškim duhom

Ljubljana, 16. junija - S sodobno glasbeno-cirkuško improvizirano predstavo NOise Cirkus v izvedbi slovenskega kolektiva Mismo Nismo se bo ob 18. uri v Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana začel 12. festival sodobne klovnade in novega cirkusa Klovnbuf. Festival bo vse do 24. junija ulice Ljubljane pa tudi Vrhnike in Murske Sobote naselil s cirkuškim duhom.