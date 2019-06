Projekt ZaVse/4ALL za družbo brez diskriminacije

Ljubljana, 13. junija - Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS (ZIZRS), Slovenska filantropija in Zavod Vozim so danes v Ljubljani predstavili projekt ZaVse/4ALl, ki v ospredje postavlja družbo brez dirkriminacije. V okviru projekta pa so začeli izvajati več kot 50 delavnic po vsej Sloveniji z namenom zmanjšanja diskriminacije, so sporočili iz ZIZRS.