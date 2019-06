Novogoriška občina obnavlja grad Rihemberk in mu daje vsebino

Nova Gorica, 13. junija - Mestna občina Nova Gorica je prijavila investicijo v obnovo gradu Rihemberk na več različnih razpisov in na nekaterih tudi uspela. Tako bodo v kratkem začeli obnavljati strehe in fasado, za kar so pridobili denar ministrstva za kulturo. Od nedelje bo za različne dogodke in vodenje po gradu skrbel zasebni zavod Svitar.