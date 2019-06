V bovškem Hotelu Alp vlagajo v energetsko in snovno učinkovitost

Bovec, 13. junija - V bovškem Hotelu Alp so v zadnjem času vložili več kot 280.000 evrov v povečanje energetske in snovne učinkovitosti. Z investicijo, ki jo je s kohezijskimi sredstvi sofinanciralo tudi gospodarsko ministrstvo, želijo slediti smernicam strategije razvoja turizma v Bovcu do 2025, s poudarkom na trajnostnem razvoju destinacije.