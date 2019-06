Evropski dnevi arheološke dediščine prvič tudi v Sloveniji

Ljubljana, 14. junija - Letos prvič tudi v Sloveniji obeležujemo Evropske dneve arheološke dediščine. Arheologi, zgodovinarji, kustosi, muzejski delavci ter vsi, ki so v stiku z arheologijo in dediščino, bodo od danes do nedelje širši javnosti z različnimi dogodki približevali arhelogijo in arheološko dediščino. V Sloveniji se bo zvrstilo več kot 20 dogodkov.