Svet Zpiza za čim prejšnje rešitve pri ugotavljanju delazmožnosti

Ljubljana, 13. junija - Svet pokojninskega zavoda, ki je obravnaval postopke za oceno delazmožnosti na tem zavodu in priznavanje bolniške odsotnosti na zavodu za zdravstveno zavarovanje, se je zavzel za čim prejšnje ukrepe na tem področju. Ministrstvo za zdravje naj zagotovi, da se projektna skupina za pripravo ukrepov sestane do konca junija in se loti dela, so pozvali.