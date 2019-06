Vlada izdala odlok s 14 varnimi izvornimi državami

Ljubljana, 13. junija - Vlada je na današnji seji izdala odlok o določitvi seznama varnih izvornih držav, ki bo po objavi v uradnem listu nadomestil odlok iz leta 2016. Na novem seznamu je 14 držav, med novimi varnimi izvornimi državami so Gruzija, Nepal in Senegal, s seznama pa so umaknili Turčijo.