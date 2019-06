ECB: Trgovinske napetosti okrepile mednarodno vlogo evra v 2018

Frankfurt, 13. junija - Strah pred trgovinski spori, sankcije in globalni izzivi so prispevali k večji mednarodni vlogi evra v lanskem letu, v danes objavljenem poročilu ugotavlja Evropska centralna banka (ECB). Član izvršilnega odbora ECB Benoit Coeure je ocenil, da so k boljšemu položaju evra pripomogle tudi močnejše vezi v ekonomski in monetarni uniji.