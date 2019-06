Moneta prerasla v pametno denarnico Valu

Ljubljana, 13. junija - V spletnih trgovinah Google Play in App Store je od danes na voljo aplikacija, s katero je možno plačevanje na več kot 3000 prodajnih mestih po vsej Sloveniji, kjer je bilo že doslej omogočeno plačevanje z Moneto. Razvili so jo pri Telekomu Slovenije in poimenovali pametna denarnica Valu.