WHO z ljubljansko izjavo o ukrepih za zmanjševanje neenakosti v zdravju

Ljubljana, 13. junija - Ob sklepu konference o neenakosti v zdravju, ki sta jo v Ljubljani pripravila ministrstvo za zdravje in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), so sprejeli ljubljansko izjavo. Ta države in druge akterje zavezuje k povečevanju enakosti v zdravju. Na podlagi izjave bo WHO pripravila resolucijo za povečevanje enakosti v zdravju.