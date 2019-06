Bruselj/Bratislava, 13. junija - Nastajajoči evropski organ za delo bo imel sedež v Bratislavi, so soglasno sklenili predstavniki vlad članic EU. Oktobra bo začel delovati iz Bruslja, nato pa se bo preselil na Slovaško. Po današnjem dokončnem sprejetju uredbe o ustanovitvi bo začel delovati še letos, v celoti operativen pa bo postal do leta 2024, so sporočili iz Bruslja.