Vsa državna uprava z julijem na enem mestu

Ljubljana, 13. junija - Projekt prenove in optimizacije spletnih mest državne uprave je v ciljni ravnini. Novo osrednje spletno mesto gov.si, ki bo uporabnikom nudilo enostaven in hiter dostop do informacij o državi in postopkih v zvezi z njo ter do e-storitev državne uprave, bo začelo delovati 1. julija, je danes odločila vlada.