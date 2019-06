Peking proteste v Hongkongu označil za izgrede

Peking/Hongkong, 13. junija - Peking je množične proteste v Hongkongu, ki so izbruhnili proti zakonu o izročanju osumljencev Kitajski, označil za izgrede in podprl odgovor tamkajšnjih oblasti. Te so v sredo proti protestnikom napotile protiizgredniško policijo, ki je v posredovanju uporabila solzivec in gumijaste izstrelke.