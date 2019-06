Finančni položaj gospodinjstev v Sloveniji lani boljši

Ljubljana, 13. junija - Stanovanjske razmere gospodinjstev so bile lani po podatkih statističnega urada približno enake kot leta 2017, je bilo pa več takšnih, ki so s svojimi dohodki preživela mesec brez težav. Namestnica generalne direktorice Sursa Karmen Hren je na današnji novinarski konferenci izpostavila, da so bili ljudje v povprečju zadovoljni s svojim življenjem.