Neparlamentarne stranke za uravnoteženo medijsko zastopanje v kampanjah

Ljubljana, 13. junija - V strankah Dobra država, Pirati in Zeleni Slovenije so pripravili spremembe medijske in volilne zakonodaje, ki bi po njihovem prepričanju zagotovile večjo demokratičnost volitev. Rdeča nit predlaganih sprememb je zagotavljanje uravnotežene zastopanosti parlamentarnih in neparlamentarnih strank v volilni kampanji in sicer.