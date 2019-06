Tesco se v Veliki Britaniji sooča s slabim razpoloženjem potrošnikov

London, 13. junija - Prihodki in dobiček največjega britanskega trgovca Tesco so v prvem trimesečju poslovnega leta skoraj stagnirali, predvsem zaradi slabega razpoloženja britanskih potrošnikov. Prihodki od prodaje so v trimesečju do 25. maja na letni ravni narasli za 0,4 odstotka na 14 milijard funtov (16 milijard evrov), poroča francoska tiskovna agencija AFP.