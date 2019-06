Srbija gosti skupne vojaške vaje z Rusijo in Belorusijo

Beograd, 14. junija - V Srbiji so se začele skupne vojaške vaje srbskih, ruskih in beloruskih vojakov, imenovane Slovansko bratstvo 2019. Na vajah, ki bodo v Pančevu na severu Srbije potekale do 27. junija, bo sodelovalo nekaj več kot 200 ruskih, okoli 300 srbskih in do 60 beloruskih vojakov, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo.