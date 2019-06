Zoran Poznič za STA o letošnjih prioritetah in samozaposlenih

Ljubljana, 13. junija - Minister za kulturo Zoran Poznič je v pogovoru za STA podal glavne točke, ki jih namerava z ekipo uresničiti do konca leta. To so t. i. zakon o kulturnem evru, spremembe zakona o medijih in nov nacionalni program za kulturo (NPK). Za samozaposlene v kulturi in nevladne organizacije pa je napovedal poziv za dodatnih 300.000 evrov sredstev.