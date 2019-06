Slovenija na osmem mestu glede družinam prijaznih politik

New York, 13. junija - Slovenija se je v najnovejšem poročilu Sklada ZN za otroke (Unicef), ki preučuje družinam prijazne politike v gospodarsko najrazvitejših državah sveta, uvrstila na osmo mesto. Na vrhu lestvice 31 držav, za katere so na voljo podatki, so Švedska, Norveška, Islandija, Estonija in Portugalska, na dnu pa Švica, Grčija, Ciper, Velika Britanija in Irska.