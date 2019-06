Ormoškemu zdravstvenem domu se obeta lajšanje kadrovske stiske

Ormož, 16. junija - V Zdravstvenem domu Ormož so ambulante zaradi porodniškega dopusta dveh družinskih zdravnic in daljše bolniške odsotnosti še enega zdravnika močno obremenjene, posledično morajo bolniki nekoliko več časa čakati na obravnavo. A kmalu naj bi se položaj izboljšal zaradi skorajšnje vrnitve odsotnega zdravnika in sodelovanja z dispečerskim centrom.