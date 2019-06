Kronika v zadnjih 24 urah; prometna nesreča s smrtnim izidom

Ljubljana, 13. junija - V sredo popoldan, najverjetneje okoli 13.30, se je v okolici naselja Podvolovjek zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 69-letni voznik avtobusa. V ovinku je avtobus zapeljal čez vozišče in zdrsel po strmem, gozdnatem in skalnem pobočju, so sporočili s Policijske uprave Celje. Voznik je umrl na kraju nesreče.