Siol: Šircelj ni več na seznamu osumljenih v preiskavi poslov DUTB

Ljubljana, 13. junija - Štiri leta po tem, ko so kriminalisti zaradi domnevno spornih svetovalnih pogodb potrkali na vrata DUTB, še ni jasno, ali in kdaj se bodo njeni nekdanji vodilni zagovarjali pred sodiščem. Trenutno po poročanju Siola potekajo naroki za zaslišanje strank v postopku in prič, med osumljenimi pa po njihovih navedbah ni več poslanca Andreja Širclja.