Azijske borze znova v rdečem, po protestu največji padci v Hongkongu

Tokio, 13. junija - Azijske borze so večinoma znova zabredle v negativno območje. Največje padce tečajev delnic znova beležijo v Hongkongu, kjer je v sredo prišlo do novih množičnih protestov zaradi načrtovane zakonodaje o izročanju celinski Kitajski, še vedno pa na trgih negativno učinkuje tudi trgovinska saga med ZDA in Kitajsko.