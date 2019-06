S filmom Svoboda in rock začetek festivala Naj se rola

Ljubljana, 13. junija - S projekcijo dokumentarnega filma Svoboda in rock štirikratnega emmyjevega nagrajenca Jima Browna se bo danes ob 17. uri v Kinodvoru začel prvi festival glasbenega filma Naj se rola. Do sobote bo prikazal skupno 11 filmov za različne glasbene in filmske okuse - deset dokumentarcev, ki bodo doživeli slovensko premiero, ter en igrani film.