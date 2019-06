Panasonic v Hočah odprl svoj prvi učni center v Sloveniji

Hoče, 13. junija - Japonsko podjetje Panasonic je danes v industrijski coni občine Hoče-Slivnica odprlo prvi učni center v Sloveniji, ki bo omogočal prenos idej, znanja in tehnološkega sodelovanja. Ob tem so z mariborsko srednjo računalniško šolo in tehničnim šolskim centrom podpisali tudi pismo o nameri za povezovanje gospodarstva s šolskim sistemom.