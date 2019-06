Na Facebooku tudi lažni posnetki ustanovitelja Marka Zuckerberga

New York, 13. junija - Na Facebooku krožijo tudi lažni oziroma prirejeni videoposnetki ustanovitelja in glavnega izvršnega direktorja Marka Zuckerberga, vendar pa ta družbeni medij trdi, da jih bo obravnaval tako kot vse druge. To pomeni, da jih ne bo odstranil, tako kot ni odstranil prirejenih posnetkov "pijane" Nancy Pelosi.