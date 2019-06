Odpoklic sira Jošt v 370-gramskem pakiranju

Ljubljana, 12. junija - Ljubljanske mlekarne so iz prodaje odpoklicale sir Jošt 45 odstotkov 370 gramov, pakiran v folijo, z rokom uporabe 19. junij 2019, ker na deklaraciji izdelka ni naveden konzervans lizocim, ki je iz jajc in kot jajčna beljakovina sodi v skupino alergenov, so sporočili iz podjetja.

Potrošniki, ki imajo to živilo doma in so preobčutljivi na jajčne beljakovine, naj živila ne zaužijejo. Lahko ga vrnejo na prodajno mesto, kjer so ga kupili in zahtevajo povrnitev kupnine. Za potrošnike, ki niso preobčutljivi na jajčne beljakovine, je živilo varno.

Za dodatne informacije se potrošniki lahko obrnejo na informacijski center za potrošnike Ljubljanskih mlekarn na brezplačno telefonsko številko 080 11 44 vsak delovni dan med 8. in 14. uro.