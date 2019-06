V nesreči na cesti Luče-Podvolovjek umrl 69-letni voznik avtobusa

Celje, 12. junija - V prometni nesreči na cesti Luče-Podvolovjek je umrl 69-letni voznik avtobusa, so sporočili s Policijske uprave Celje. Po prvih podatkih je v strmem klancu navzdol v desnem ovinku zapeljal naravnost in zdrsel približno 50 metrov v globino. Avtobus in mrtvega voznika, ki je bil v vozilu sam, so našli v popoldne, kdaj se je nesreča zgodila, ni znano.