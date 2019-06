V Ugandi zaradi okužbe z ebolo umrl deček

Kampala, 12. junija - V Ugandi je zaradi okužbe z ebolo umrl petletnik, so danes potrdile tamkajšnje oblasti. Zaenkrat so potrdili tri okužbe z virusom, ki se je v Ugando razširil iz sosednje Demokratične republike Kongo. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je zaradi novih okužb za petek sklicala zasedanje izrednega odbora, poročajo tuje tiskovne agencije.