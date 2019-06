OKS po Sloveniji uspešno izpeljal olimpijski dan

Ljubljana, 12. junija - Olimpijski komite Slovenije (OKS) je na 12 koncih države danes širil olimpijski duh. Olimpijska urica z dejavnimi in nekdanjimi vrhunskimi športniki ter olimpijci, ki so s šolarji preživeli športno dopoldne, je minila v znamenju olimpijskih vrednot, spodbujanju gibanja, učenja, spoznavanja športnega duha in fair playa ter raziskovanja olimpizma.